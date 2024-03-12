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В России анонсировали масштабную программу по замене старых лифтов

Глава ВЦСП Моор: в России запускают программу обновления лифтового оборудования

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Shutterstock/BestPhotoPlus

В ближайшее время в России начнется масштабная работа по замене старых лифтов. Новое оборудование будут закупать у местных производителей и у дружественных стран, рассказал глава Всероссийского центра строительной политики (ВЦСП) Александр Моор. Только в Москве в этом году в многоэтажках заменят 2642 лифта, заявил он в беседе с телеканалом «360».

На поэтапную реконструкцию ЖКХ в 2024-25 годы правительство выделит «беспрецедентно огромные деньги», заявил эксперт. Реконструировать планируется лифтовое хозяйство, трубы, сантехнику.

Ситуация с устаревшим коммунальным оборудованием в России схожа с аварийным жильем, отметил эксперт, комментируя случаи с падениями лифтов в российских городах.

«В этом и следующем году мы все точно увидим изменение этой ситуации, — заверил он. — Можно занять две позиции. Одна — искать крайних. Но у нас, занимающихся политикой в этой части и понимающих, что нужно сделать для [решения проблем], другая позиция. Пускай наказывают надзорные органы, которым по закону положено это делать. Наша задача — найти решения, внедрить их оперативно, чтобы таких ситуаций больше не повторялось».

Российские производители после введения санкций справились с задачами импортозамещения, добавил Моор. По его словам, местные компании, а также дружественные страны поставят России необходимое количество лифтов.

Напомним, недавно в Шушарах из-за падения лифта пострадали три человека, в том числе ребенок. Аналогичные случаи фиксировались в Перми, Самаре, Краснодаре, подробнее о причинах этой ситуации – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Марат Хуснуллин раскрыл причину недофинансирования отрасли ЖКХ.

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