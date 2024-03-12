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На нефтебазе в Орле загорелся резервуар с нефтепродуктами

РИА Новости: на нефтебазе в Орле загорелся резервуар с нефтепродуктами

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Shutterstock

На нефтебазе в Орле загорелся резервуар с нефтепродуктами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

По предварительным данным, пожар произошел после удара беспилотника.

«Площадь пожара и объем горящей емкости уточняются», — сказал представитель экстренных служб.

До этого Telegram-канал «Город Орел», ссылаясь на сообщение подписчиков, сообщил о взрыве в Орле, после которого начался пожар. Telegram-канал «Осторожно Новости», ссылаясь на местных жителей, сообщал, что после взрыва появился дым в районе местной нефтебазы.

В ночь на 12 марта губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о ликвидации беспилотника в регионе. Российская система ПВО сбила в небе над Фатежским районом украинский дрон.

11 марта губернатор сообщал, что в Курской области продолжается восстановление гражданских объектов, пострадавших в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате этих работ отремонтировали более 900 домов.

Ранее сообщалось, что в Курской области при обстреле были повреждены газовая труба и линия электропередачи.

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