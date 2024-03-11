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В Ульяновске школьница выжила после падения с 16-го этажа

112: в Ульяновске 17-летняя девушка выжила, упав с большой высоты

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Телеграм-канал «112»

17-летняя ученица Губернского лицея в Ульяновске выжила после падения из окна 16-го этажа. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

В Засвияжском районе Ульяновска после падения с большой высоты госпитализирована 17-летняя девушка, школьница выпала из окна квартиры, пока ее матери не было дома.

Падение смягчили ветки деревьев и сугроб, в который приземлилась девочка. Пострадавшую госпитализировали с переломами таза и позвоночника, по словам матери, дочь недавно пережила болезненное расставание с молодым человеком и сильно переживала из-за этого.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Кургане девочка упала с моста, приземлилась на капот машины и впала в кому.

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