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Правительство одобрило уголовное наказание для 14-летних за диверсии

Правительство РФ поддержало проект об уголовном наказании за диверсии с 14 лет

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Российское правительство положительно оценило законопроект, в котором предлагается с 14 лет привлекать к уголовной ответственности за совершение диверсий. Об этом сообщает ТАСС, в распоряжении которого есть проект отзыва кабинета министров.

В отзыве указано, что, по мнению правительства, законопроект поможет усовершенствовать правовой механизм борьбы с диверсионной деятельностью, которая угрожает обороноспособности и экономической безопасности России.

В 2023 году Госдума приняла закон, ужесточающий наказание за госизмену. За шпионаж, выдачу иностранцам сведений, составляющих гостайну, переход на сторону противника могут назначить наказание в виде пожизненного заключения (вместо 20 лет лишения свободы).

За терроризм увеличен максимальный срок — до 20 лет (вместо 15 лет). За акт международного терроризма максимальное наказание также будет пожизненным, а за диверсии можно получить 20 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что участника СВО заподозрили в диверсии на железной дороге в Брянской области.

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