Джикия рассказал, будет ли ему интересно продолжить карьеру в Махачкале

Защитник и капитан московского «Спартака» Георгий Джикия рассказал, что пока не определился, где он продолжит карьеру после ухода из столичной команды, передает «РБ Спорт».

Джикия рассказал, что президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев неоднократно приглашал его в Дагестан, но не с целью заключить контракт с командой, а в качестве туриста.

«Интересно ли мне продолжить карьеру в Махачкале? Мы уже проговорили этот момент — что мне будет интересно и что будет дальше. Какой вариант мне больше всего подойдет, тот и выберу», — сказал Джикия.

Джикия покинет «Спартак» после текущего сезона.

Джикия выступал за «Спартак» с 2017 года. Вместе с клубом он выигрывал чемпионство и Кубок России. Клуб официально объявил о его уходе 18 мая. На следующий день Джикия вывел команду на поле с капитанской повязкой и отыграл 67 минут в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Рубином».

«Спартак» обыграл «Рубин» со счетом 3:1. Джикия результативными действиями в своем последнем матче не отметился.

После этой победы «Спартак» располагается на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды, которую сейчас возглавляет исполняющий обязанности главного тренера Владимир Слишкович, 49 очков. «Рубин» идет на седьмой строчке в РПЛ, набрав 41 балл.

Ранее Джикия рассказал, кому звонил перед матчем с «Рубином».