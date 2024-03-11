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В российском регионе начали делать сырье для стройматериалов из отходов

Глава РЭО Буцаев: в Ленобласти начали делать сырье для стройматериалов из отходов

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В Ленинградской области запустили завод, на котором производят вторичные гранулы для строительных материалов – битума, теплоизоляции, пленки. Для этого используются пластиковые отходы, ежегодно планируется пускать в оборот 13,4 тыс. тонн вторсырья, сообщает телеканал «360» со ссылкой на гендиректора Российского экологического оператора (РЭО) Дениса Буцаева.

Проект запустила ГК Технониколь, ООО «ТН-Рециклинг» в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла». Сырье на нем изготавливается из полистирола, ПВД, ПНД и ПП, мощность предприятия планируется нарастить до 12 тыс. тонн гранул в год, отметил Буцаев.

«Пока предприятие под Санкт-Петербургом производит от 150 до 300 тонн гранулы в месяц. После установки линии мойки и с приходом еще одной линии грануляции мощность предприятия будет составлять 12 тысяч тонн гранулы в год», — отметил гендиректор РЭО, подчеркнув, что проект ООО «ТН-Рециклинг» соответствует принципам экономики замкнутого цикла.

Компания запустила первый завод по рециклингу из отходов полистирола в 2020 году в Хабаровске. Там применялось европейское оборудование. Новый завод в Ленобласти отличается тем, что он собран по принципу импортозамещения с применением российского оборудования и частичным импортом из Китая.

Напомним, с 2025 года российских производителей обяжут отчитываться о применении вторсырья в производстве. Ожидается, что к 2030 году доля вторичных ресурсов в сырье в строительстве составит 40%, в промышленности – не менее 34% и в сельском хозяйстве – не менее 50%.

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