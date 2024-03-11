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Синоптик рассказал о погоде в Москве на этой неделе

Синоптик Шувалов: Москву ждут основательное тепло, ручьи и капели

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Global Look Press

Текущая неделя в Москве будет теплой и солнечной, пообещал синоптик Александр Шувалов. В столицу, по его словам, пришла весна, которая надолго принесла плюсовые температуры, из-за чего будет активно таять снег.

«Я вас не буду пугать похолоданием. Нас ждет основательное потепление, не мимолетное такое — шаг вперед, два шага назад, а основательное. Весна возьмется за дело. Сегодня самая холодная ночь была, больше такая погода не повторится», — рассказал Шувалов телеканалу «360».

По ночам по-прежнему температура воздуха ниже нуля, а днем будет стремительно теплеть, отметил синоптик. По его прогнозу, до четверга включительно воздух прогреется до +4…+5 градусов, в пятницу, субботу и воскресенье ожидается +6…+7 градусов.

«То есть среднесуточная температура преодолеет нулевую отметку. Будем радоваться ручьям, капели и солнцу», — пообещал Шувалов.

Ранее москвичам спрогнозировали первый весенний дождь.

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