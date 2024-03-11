Тверские полицейские накрыли крупную нарколабораторию и изъяли 19 кг мефедрона

В Тверской области полицейские пресекли деятельность крупной нарколаборатории и изъяли 19 кг мефедрона. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии следствия, один из преступников купил дом в деревне Запрудье Калязинского муниципального округа. Позже он с сообщником организовал там производство мефедрона — на кадрах видно установленное в помещении специальное оборудование.

Подозреваемых в организации наркоцеха задержали. Полицейские изъяли килограммы мефедрона, оборудование и емкости с жидкостями.

Возбуждено уголовное дело, фигурантов заключили под стражу. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают каналы, по которым могли сбывать наркотики.

Ранее в Ленобласти россиян задержали за организацию нарколаборатории в заброшенном доме.