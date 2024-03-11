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Россиянам объяснили, может ли микроволновка навредить здоровью

Профессор Пятаков: микроволновка не может навредить здоровью

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Jan Haas/Global Look Press

Микроволновая печь не оказывает негативного влияния на здоровье людей, если пользоваться ей по инструкции, потому что ее излучение вовне, по интенсивности сопоставимо с тем, которое используется в домашней сети Wi-Fi. Об этом «Москве 24» рассказал профессор кафедры физики колебаний физического факультета МГУ, профессор РАН, доктор физико-математических наук Александр Пятаков.

«При закрытой дверце микроволновки металлический корпус и сетка служат надежным экраном от излучения, ослабляя его до безопасных для человека уровней. Так что, если не нарушать правила эксплуатации и использовать исправную печь, она не оказывает вредного влияния на здоровье людей», — подчеркнул эксперт.

Помимо этого, еда, которая разогревается в микроволновке, также не становится от этого вредной, добавил профессор. Однако вкусовые качества такой пищи могут отличаться от той, которую томили, например, в русской печи, заключил Пятаков.

Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог и клинический фармаколог Рустем Садыков до этого говорил, что микроволновая печь безопасна для человека, но лишь при условии использования правильной посуды. По его словам, не стоит использовать для разогрева одноразовую посуду: она не предназначена для многократного использования и может деформироваться при нагревании.

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