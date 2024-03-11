Дерматолог рассказала о причинах появления и методах лечения розацеа

Часто у людей после горячей или острой еды или алкоголя краснеет лицо. Так проявляется розацеа — хроническая дерматологическая патология, которая выражается в покраснениях и красноватой сыпи на коже лица. Причины появления заболевания могут быть разные, в том числе, питание и проблемы с желудочно-кишечным трактом, рассказала к.м.н., врач-дерматолог Ирина Скорогудаева в беседе с Общественной Службой Новостей.

Точные причины появления розацеа на сегодня неизвестны, отметила дерматолог. При этом лечить это заболевание сложно, единого рецепта нет, так как все люди реагируют на разные методы и препараты по-разному. Самым эффективным считается исключение негативных факторов образа жизни и питания, которые провоцируют покраснение.

«К сожалению, розацеа стало более распространенным заболеванием на сегодняшний день по причине того, что мы до конца не знаем, почему возникает этот так называемый ангионевроз кожи. Происходит расширение сосудов по разным причинам, и их очень много. Одна из основных — это все-таки питание и определенные продукты, в частности, алкоголь, горячая еда, а также пища со множеством специй», — пояснила Скорогудаева.

Есть так называемая приливная гиперемия, которая является пред-розацеа или первым этапом развития болезни. Возникает это состояние из-за нарушений работы желудка, при котором вырабатываются гастрин, секретин, холецистокинин и прочие гормоны. Они провоцируют приток крови к сосудам лица, объяснила врач. По этой причине лечение проблем с ЖКТ часто помогает облегчить протекание розацеа или даже вызвать ремиссию.

Еще одна частая причина болезни — это стресс, который влияет на качество сна и может приводить к первичным покраснениям лица и запускать развитие розацеа, считает дерматолог. Помимо этого, по ее словам, провоцировать заболевание может избыток витамина D при длительном нахождении на солнце. Это приводит к расширению сосудов и повышенному притоку крови.

При появлении первых признаков заболевания необходимо исключить употребление пищи и жидкостей горячее 50 градусов, а также специи, алкоголь, подчеркнула Скорогудаева. Кроме того, нужно меньше находиться на солнце и по возможности обратиться к врачу.

«Главные факторы, которые ее провоцируют, известны, и они четко даются пациентам, поэтому если их избегать, удаётся добиться хорошего эффекта и длительной ремиссии», — заключила дерматолог.

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