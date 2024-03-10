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В аэропорту Пулково сняли ограничения после атаки БПЛА в Ленинградской области

В аэропорту Пулково сняли ограничения, он работает в штатном режиме

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Александр Гальперин/РИА Новости

Росавиация сняла ограничения на работу в аэропорту Пулково, воздушная гавань работает в штатном режиме. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на ведомство.

В Росавиации заявили, что ограничения для аэропорта были сняты в 18:22 мск. За время их действия на запасные аэродромы ушли три рейса.

Незадолго до этого министерство обороны РФ сообщило, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) пресекли попытку украинской стороны атаковать беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) объекты в Ленинградской области.

10 марта аэропорт Пулково ограничивал полеты в целях безопасности. Ограничения были введены в 17:00 мск.

В этот же день сообщалось, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) при помощи беспилотника сбросили взрывоопасный предмет (ВОП) на один из районов Донецка. Целью украинских бойцов стал Куйбышевский район Донецка.

Ранее в России создали комплекс подавления малых беспилотников.

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