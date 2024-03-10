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В Саратове 10-летняя девочка взяла два кредита на родителей и отдала деньги мошенникам

В Саратове ребенок отдал аферистам 865 тыс. рублей, взятых в кредит на родителей

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Shutterstock/Bang Gambar

Девочка из Саратова отдала мошенникам деньги родителей, которые банк дал им в кредит. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в поселке Солнечный. По версии правоохранителей, в день произошедшего десятилетняя дочь взяла телефон отца, на котором она играла в игры.

В какой-то момент ей написал неизвестный и предложил игровую валюту. Девочка выполнила все его инструкции и оформила кредит на своего отца, после чего перевела на указанный аферистами счет.

Затем ребенок взял телефон матери и там оформил еще один кредит. Средства четвероклассница также перевела злоумышленникам. В результате мошенники выманили у девочки 865 тысяч рублей.

На данный момент правоохранители проводят проверку по факту произошедшего.

Ранее в Москве мошенник похитил машину с тюльпанами на два миллиона рублей.

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