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Магаданский дом перенес пять пожаров за год

МЧС: в Магадане многоэтажка перенесла пять пожаров за год

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Телеграм-канал «МЧС Магаданской области»

В Магадане многоэтажка перенесла пять пожаров за год. Об этом сообщает региональное управление МЧС в своем Telegram-канале.

В последний раз пожар по адресу Марчеканский переулок,11, вспыхнул вечером 9 марта. Предварительной причиной возгорания назван поджог. До этого оно возникало там еще четыре раза, из них два — в один день — 21 февраля 2024 года. 7 февраля в доме загорелась стиральная машина, 21 февраля — дверь в подъезд и мусор, 3 марта — окно. Площадь возгорания во всех случаях не превышала 2 кв. м.

Комментируя эти происшествия, сотрудники пожарной службы призвали граждан не загромождать проходы бытовой техникой и личными вещами, чтобы не препятствовать эвакуации в случае пожара.

До этого в Магадане ликвидировали открытое горение на складе стройматериалов в доме № 239 на Пролетарской улице.

Ранее журналист из Магадана Орлов, которого Путин призвал рожать детей, объяснил, что ему некогда.

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