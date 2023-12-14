Журналист из Магадана рассказал, что не ожидал от Путина призыва рожать детей

Журналист из Магаданской области Александр Орлов, которому Владимир Путин во время пресс-конференции предложил завести детей, чтобы пользоваться авиасубсидиями, рассказал «Газете.Ru», что из-за занятости у него нет времени на «создание семьи». Он отметил, что внимание со стороны девушек после похвалы президента его не пугает.

«Ответ президента был ожидаем для нашего региона, а вот призыв к действию не совсем ожидал. Сразу после моего вопроса у меня разорвался телефон. Не успел ответить всем сразу. Внимание со стороны девушек не пугает. В силу профессии нет времени на создание семьи. Поэтому и детей пока не с кем заводить», — сказал он.

14 декабря в прямом эфире проходит пресс-конференция «Итоги года» с Владимиром Путиным». Во время мероприятия журналист «Колыма-Плюс» Александр Орлов спросил президента, как жители Магаданской области и Дальнего Востока могут получить льготы на авиабилеты, на что Путин посоветовал ему «завести детей». Он также назвал журналиста «молодым, энергичным и симпатичны молодым человеком».

«Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию события.

Ранее Путин рассказал о росте доли пассажирских авиаперевозок в России.