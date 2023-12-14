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Журналист из Магадана рассказал, что не ожидал от Путина призыва рожать детей

Журналист Орлов, которого Путин призвал рожать детей, объяснил, что ему некогда

Журналист из Магаданской области Александр Орлов, которому Владимир Путин во время пресс-конференции предложил завести детей, чтобы пользоваться авиасубсидиями, рассказал «Газете.Ru», что из-за занятости у него нет времени на «создание семьи». Он отметил, что внимание со стороны девушек после похвалы президента его не пугает.

«Ответ президента был ожидаем для нашего региона, а вот призыв к действию не совсем ожидал. Сразу после моего вопроса у меня разорвался телефон. Не успел ответить всем сразу. Внимание со стороны девушек не пугает. В силу профессии нет времени на создание семьи. Поэтому и детей пока не с кем заводить», — сказал он.

14 декабря в прямом эфире проходит пресс-конференция «Итоги года» с Владимиром Путиным». Во время мероприятия журналист «Колыма-Плюс» Александр Орлов спросил президента, как жители Магаданской области и Дальнего Востока могут получить льготы на авиабилеты, на что Путин посоветовал ему «завести детей». Он также назвал журналиста «молодым, энергичным и симпатичны молодым человеком».

«Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию события.

Ранее Путин рассказал о росте доли пассажирских авиаперевозок в России.

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