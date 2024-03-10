Город Токмак в Запорожской области попал под обстрел ВСУ. Об этом сообщил сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов и председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

По словам Рогова, обстрел ведется из ракетных систем залпового огня, каких именно — не уточняется. В городе работают средства ПВО.

До этого Рогов заявил, что российские войска сдвинули линию фронта западней села Вербовое по направлению к Работино. Отмечается, что само село Вербовое находится под контролем российской армии, и попытки атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) там пресекаются. По словам Рогова, в настоящее время продолжаются бои за Работино.

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