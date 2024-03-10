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В Германии заявили о небходимости потратить миллиарды на строительство бомбоубежищ

Berliner Morgenpost: на строительство бункеров в ФРГ могут потратить миллиарды

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Global Look Press

Новый генеральный директор Ассоциации городов и муниципалитетов Германии Андре Бергхеггер заявил, что власти страны должны в течение 10 лет тратить по 1€ млрд на нужды гражданской обороны, в первую очередь, на строительство бункеров и бомбоубежищ. Об этом сообщает газета Berliner Morgenpost.

По словам Бергхеггера, после начала конфликта на Украине нельзя считать, что безопасность будет обеспечиваться сама по себе. Для этого федеральному правительству, земельным властям и местному самоуправлению необходимо принять совместные меры для защиты гражданского населения ФРГ. В частности, предстоит осуществить масштабное строительство подземных убежищ.

Бергхеггер подчеркнул, отметил, что из двух тысяч больших убежищ, бывших в стране во время холодной войны сейчас осталось только 600. В них может разместиться всего полмиллиона человек, что совершенно недостаточно для защиты населения. Поэтому в течение 10 лет на строительство и содержание новых бункеров необходимо ежегодно тратить по 1€ млрд.

До этого сообщалось, что глава министерства обороны Германии Борис Писториус предупредил остальных членов правительства, что Бундесверу в 2025 году не хватит до €6 млрд.

Ранее сообщалось, что в Эстонии планируют оснащать бомбоубежищами все новостройки

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