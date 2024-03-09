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Томские подростки издевались над ребенком в больнице и сломали его матери нос

В Томске подростки издевались над мальчиком и сломали его матери нос

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Shutterstock

В Томске два подростка издевались над мальчиком в больнице, а затем сломали его матери нос. Об этом сообщает Telegram-канал «Я из Томска».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в больнице скорой медицинской помощи №2. Двое подростков в возрасте 15 и 16 лет напали на восьмилетнего мальчика, тот в результате получил гематому размером 11 сантиметров. Несовершеннолетние также угрожали ребенку, что навредят его семье, если он расскажет о произошедшем.

На следующий день мальчика выписали и он рассказал об инциденте матери — они вернулись в больницу, где женщина решила разобраться с подростками. В ходе конфликта один из них с размаха ударил россиянку кулаком по лицу и сломал ей нос.

После произошедшего на место прибыла полиция. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее в Барнауле девушки-подростки напали на женщину в трамвае.

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