Депутат рассказал, как законно увеличить площадь земельного участка

Депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов объяснил, как в рамках законодательства можно увеличить площадь своего земельного участка до 10% или, например, присоединить к нему палисадник. Об этом парламентарий рассказал в интервью РИА Новости.

«Увеличить площадь принадлежащего на праве собственности земельного участка можно путем уточнения сведений о нем в едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), а также путем присоединения к нему земель, расположенных рядом, в порядке перераспределения земель и земельных участков», – пояснил Гаврилов.

По его словам, речь идет не об изменении реальной площади участка, а об уточнении сведений о нем в ЕГРН.

Нередко бывает, что фактическая площадь используемой земли гораздо больше, чем указано в документе о праве собственности, такие излишки можно легально оформить на себя и уточнить размер земельного участка в ЕГРН, добавил депутат.

По его словам данный способ позволяет увеличить участок на 10% от площади, так как это является допустимой погрешностью при проведении кадастровых работ.

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