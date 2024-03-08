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В Калужской области вывесили предвыборный баннер с орфографической ошибкой

В Обнинске на доме появился предвыборный баннер с орфографической ошибкой

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Телеграм-канал «Подъём»

В Обнинске Калужской области на одном из домов появился предвыборный баннер с орфографической ошибкой. Фото появилось в паблике «Обнинск Подслушано» во «ВКонтакте».

На плакате слово «российская» было написано с одной буквой «с».

В комитете по взаимодействию со СМИ администрации города в комментарии Telegram-каналу «Подъем» сложившуюся ситуацию объяснили человеческим фактором и отметили, что «обеспокоены» ошибкой.

«Человеческий фактор. К сожалению, такое бывает. Сейчас баннер с ошибкой демонтирован, и мы очень рассчитываем, что к концу сегодняшнего дня на его месте появится баннер уже с верным написанием», — рассказали в пресс-службе администрации.

Ранее в Екатеринбурге учительница литературы составила список книг для чтения на лето с ошибками.

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