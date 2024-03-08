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Минтруд предложил новый подход к выполнению квоты при трудоустройстве инвалидов

Минтруд предложил учитывать степень инвалидности при трудоустройстве по квоте

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Минтруд предложил учитывать исполнение квоты работодателем при трудоустройстве работников с нарушениями здоровья в зависимости от группы инвалидности. Об сообщает ТАСС со ссылкой на министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова.

Проект представлен на общественное обсуждение. Ожидается, что изменения вступят в силу с 1 сентября 2024 года.

По словам Котякова, ведомство предлагает работодателям более гибкий подход к выполнению квоты. Он назвал это важным, поскольку каждый из людей с инвалидностью нуждается в особом подходе и иногда дополнительной поддержке. Это касается, к примеру, в адаптации рабочего места, трансфере на работу и домой.

«Поэтому предлагаем дифференцировать в зависимости от группы инвалидности выполнение квоты при трудоустройстве граждан с нарушениями здоровья», — сказал министр.

Так, при приеме на работу инвалида I группы исполнение квоты предлагается считать кратным трем рабочим местам, инвалида II группы — двум, а III группы — одному. Сейчас в РФ насчитывается около 11,2 млн граждан с инвалидностью, в числе которых 4,3 млн человек трудоспособного возраста. Из них трудоустроены 1,1 млн человек.

В феврале депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник направил Котякову предложение изменить действующие правила трудоустройства инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Он призвал упростить процедуры приема на работу, а также активнее стимулировать работодателей к найму таких сотрудников.

В январе в Госдуме призвали расширить выплаты пособий по уходу за детьми-инвалидами и назначать их одиноким родителям вне зависимости от того, работают они или нет. Кроме того, планировалось обсудить введение штрафа до 30 тыс. руб. за высадку из транспорта инвалидов I группы.

Ранее в ГД внесли законопроект о двух пенсиях детям-инвалидам участников СВО.

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