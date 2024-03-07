В Харьковской области объявили эвакуацию из ряда населенных пунктов

В Харьковской области объявили принудительную и обязательную эвакуацию из ряда населенных пунктов на Купянском направлении. Об этом заявили в областной военной администрации (ОВА), передает «Страна.ua».

Отмечается, что родители с детьми должны выехать из 18 населенных пунктов в Великобурлукской и Ольховатской общинах.

Все жители должны покинуть еще 55 населенных пунктов, названия которых не приводятся. Власти пообещали помочь местным жителям с расселением.

1 марта украинский президент Владимир Зеленский посоветовал жителям Харькова не возвращаться домой из эвакуации. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. По его словам, когда Харьков будет под защитой, то люди получат сигналы от военных, что можно вернуться домой.

Бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук сообщил в своем Telegram-канале о том, что поступила информация о вывозе из Харькова архивов и музейных экспонатов.

Ранее Зеленский сообщил о скорых поставках истребителей НАТО.