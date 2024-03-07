В российском селе загорелось здание детского сада и начальной школы

В Иркутской области загорелось деревянное здание, где расположены детский сад и начальная школа. Об этом сообщает МЧС по региону.

По информации министерства, инцидент произошел в селе Каменка Нижнеудинского района. Предварительно, площадь пожара в здании составляет 600 квадратных метров.

Сообщается, что в результате возгорания никто не пострадал. На месте работают 4 единицы техники и 23 сотрудника экстренных служб. Кроме того, к ликвидации пожара привлекли добровольцев и технику местной администрации.

До этого в Петрозаводске торговый центр «Ритм» загорелся во второй раз за последние две недели. Пожар начался на втором этаже торгового центра, где находится детская студия. Отмечается, что в момент возгорания там проходило занятие.

Ранее в Казани загорелось Танковое училище.