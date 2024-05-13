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В Белгородской области сбили дрон Украины самолетного типа

Минобороны: над Белгородской областью сбит беспилотник ВСУ самолетного типа

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Российские военные днем 13 мая сбили очередной беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ), который пролетал в небе над Белгородской областью. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«Около 15.00 мск пресечена попытка Киева совершить террористическую атаку c применением БПЛА», — говорится в сообщении ведомства.

По данным министерства, летательный аппарат был уничтожен дежурными средствами ПВО над территорией российского приграничного региона.

Белгородская область регулярно подвергается атакам беспилотников и ракетным обстрелам со стороны военных Украины. Регион граничит с Харьковской областью Украины.

В главном городе региона, Белгороде, также регулярно объявляют ракетную опасность и просят жителей уходить в укрытия или спрятаться в помещениях без окон внутри своих квартир. Тревогу объявляют как днем, так и ночью.

Обстрелы и атаки БПЛА Украины на Белгородскую область усилились с 10 мая — рано утром в этот день российские военные начали проводить активные действия на границе с Харьковской областью. Президент Украины Владимир Зеленский также признал наступательные действия России под Харьковом.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.

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