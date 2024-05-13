Голикову утвердили заместителем председателя правительства РФ

Государственная дума проголосовала за утверждение Татьяны Голиковой заместителем председателя правительства Российской Федерации. Об этом сообщает ТАСС.

«Утвердить Голикову Татьяну Алексеевну заместителем председателя правительства Российской Федерации, — говорится в постановлении.

Соответствующее постановление палаты парламента направляется президенту страны для назначения Голиковой на должность.

Таким образом, Голикова сохраняет за собой должность вице-премьера РФ, она будет курировать деятельность Минздрава, Минтруда и Минкультуры. Кроме того, в сферу ее ведения будет входить Федеральное агентство по делам национальностей.

Также Госдума утвердила Дмитрия Григоренко заместителем председателя правительства РФ — руководителем аппарата кабмина.

До этого Татьяна Голикова рассказала, что в случае ее утверждения на пост она продолжит осуществлять все меры поддержки участников спецоперации на Украине. По ее словам, важнейшая задача — это поддержка участников СВО и их семей. Она отметила, что власти страны продолжат осуществлять все социальные меры в полном объеме.

Ранее КПРФ решила не поддерживать кандидатуры Силуанова и Решетникова.