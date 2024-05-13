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Голикову утвердили заместителем председателя правительства РФ

ГД утвердила Голикову заместителем председателя правительства РФ

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РИА «Новости»

Государственная дума проголосовала за утверждение Татьяны Голиковой заместителем председателя правительства Российской Федерации. Об этом сообщает ТАСС.

«Утвердить Голикову Татьяну Алексеевну заместителем председателя правительства Российской Федерации, — говорится в постановлении.

Соответствующее постановление палаты парламента направляется президенту страны для назначения Голиковой на должность.

Таким образом, Голикова сохраняет за собой должность вице-премьера РФ, она будет курировать деятельность Минздрава, Минтруда и Минкультуры. Кроме того, в сферу ее ведения будет входить Федеральное агентство по делам национальностей.

Также Госдума утвердила Дмитрия Григоренко заместителем председателя правительства РФ — руководителем аппарата кабмина.

До этого Татьяна Голикова рассказала, что в случае ее утверждения на пост она продолжит осуществлять все меры поддержки участников спецоперации на Украине. По ее словам, важнейшая задача — это поддержка участников СВО и их семей. Она отметила, что власти страны продолжат осуществлять все социальные меры в полном объеме.

Ранее КПРФ решила не поддерживать кандидатуры Силуанова и Решетникова.

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