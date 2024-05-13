Ирина Дубцова призналась, что препятствовала музыкальным начинаниям сына

Певица Ирина Дубцова призналась в Telegram-канале, что препятствовала тяге сына Артема к музыке.

Дубцова отметила, что ее сын любит музыку с детства. Однако артистка не отправила своего ребенка на уроки вокала. Исполнительница опасалась, что сына могут раскритиковать из-за ее славы. При этом она намекнула, что видит в Артеме потенциал в данной сфере. Она опубликовала видео, как сын поет. Исполнительница также призналась, что Артема приглашали поучаствовать в шоу «Новая Фабрика звезд».

«Вот мы все думаем и думаем, запеть официально или нет. Детей артистов всегда ругают. Из-за этого мы не пошли на новую фабрику, а Артема звали», — поделилась певица.

Дубцова воспитывает первенца Артема от солиста группы Plazma Романа Черницына. В 2023 году сын артистов поступил в МГИМО, он стал студентом факультета управления и политики. Звезда отмечала, что они несколько лет назад определились с вузом, но не хотели раньше времени об этом говорить. В марте 2024-го Артем перестал скрывать отношения с дочерью известного продюсера, клипмейкера Павла Худякова.

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