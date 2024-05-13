Власти Армении освободили всех задержанных во время уличных акций в Ереване

Все 156 граждан, которые по призыву оппозиционного движения «Тавуш во имя родины» перекрыли улицы Еревана с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, освобождены. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства внутренних дел республики.

Отмечается, что эти люди в течение дня были доставлены в полицейские участки из-за невыполнения законных требований полиции.

10 мая в Ереване сотни человек вышли на акции протеста против делимитации Арменией границы с Азербайджаном и передачи под контроль Баку некоторых приграничных территорий. Также активисты требовали отставки Пашиняна.

В тот же день лидер движения «Тавуш во имя родины» архиепископ Баграт Галстанян, который стал одним из тех, кто возглавил акцию протеста, призвал жителей Армении перекрывать улицы по всей стране.

Еще одна группа протестующих, в которой находилось около 150 человек, провела шествие по улицам с целью привлечь внимание жителей Еревана.

Ранее Пашинян заявил, что процесс делимитации границы с Азербайджаном продолжится.