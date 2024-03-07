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В Госдуме предложили ввести сертификаты для беременных

Депутат Лантратова предложила ввести для беременных специальные сертификаты

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Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова выступила с инициативой вручать беременным специальные сертификаты. С просьбой рассмотреть предложения депутат обратилась к премьер-министру России Михаилу Мишустину, сообщает РИА Новости.

По мнению парламентария, право на сертификат должно быть у женщин, которые встают на учет по беременности на ранних сроках (до 12 недель). Одно из условий получения пособия — размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину трех прожиточных минимумов в регионе проживания женщины.

«Номинальная стоимость сертификата должна устанавливаться правительством исходя из средних цен на товары и услуги отечественного производства для беременных женщин и их семей, перечень которых также будет определяться правительством», — говорится в обращении Лантратовой.

Депутат уверена, что эта мера поддержки будет частично способствовать решению демографических проблем в стране.

Ранее в Госдуме призвали запретить в России проведение вазэктомии.

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