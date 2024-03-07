Украинские БПЛА сбили в небе над Ленинградской областью

Два БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) долетели до Ленинградской области, где были уничтожены российскими истребителями. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Долететь до Ленобласти получилось благодаря низкой высоте планирования. Их пытались сбить раньше, но это не вышло из-за густого леса.

«Под Санкт-Петербургом лесополоса стала реже, благодаря чему поднятые из Ленобласти сегодня утром (между 5 и 6 часами) истребители успешно по ним отработали», — говорится в сообщении.

Отмечается, что беспилотники долетели до Ленинградской области благодаря низкой высоте планирования. По данным источника, попытки сбить БПЛА были и раньше, но этого не удалось сделать из-за густого леса. Сообщается, что дроны были запущены за Черниговской области.

Днем 7 марта сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли неудачную попытку атаковать Белгородскую область при помощи беспилотного летательного аппарата.

До этого Минобороны сообщило, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили несколько дронов за ночь над российскими регионами.

Ранее сообщалось, что в Курской области два населенных пункта остались без света после обстрела.