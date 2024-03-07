Школьницу с анорексией, весившую 27 кг, спасли российские врачи

В Московском областном центре материнства и детства (МОЦОМД) врачи спасли 11-летнюю девочку, страдающую от анорексии. Об этом сообщает Минздрав Московской области.

На момент поступления в медицинское учреждение девочка весила всего 27 кг. До этого она весила 40 кг при росте 157 см. Девочка была недовольна своей внешность, что стало причиной появления сложностей с употреблением пищи.

Помимо критической массы тела, врачи также диагностировали у нее проблемы с кожей, нарушение походки, боли в ногах, а также нарушения в работе сердечно-сосудистой и периферической нервной систем.

«Госпитализация нашей пациентки не протекала легко, ей было страшно, она отказывалась от еды, через некоторое время отмечалась депрессивная симптоматика. В результате у пациентки стабилизировался эмоциональный фон, а к моменту выписки девочка весила уже почти 40 кг», — рассказал врач-психиатр Рустам Бексултанов.

Сейчас пациентка выписана из медцентра. Ей необходима дальнейшая реабилитация, а также курс психотерапевтического лечения.

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