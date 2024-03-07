Петрозаводский торговый центр загорелся второй раз за две недели

В Петрозаводске торговый центр «Ритм» загорелся во второй раз за последние две недели. Об этом сообщает Telegram-канал »Daily Карелия».

По информации Telegram-канала, пожар начался на втором этаже торгового центра, где находится детская студия. Отмечается, что в момент возгорания там проходило занятие.

После начала пожара всех посетителей эвакуировали, внутри ТЦ заметили небольшую панику. В результате произошедшего никто не пострадал, сейчас на месте работают сотрудники экстренных служб.

До этого в Казани на Оренбургском тракте загорелось и попало на видео Танковое училище. На кадрах с места происшествия видны поднимающиеся в небо клубы дыма.

Ранее в Магадане загорелся склад стройматериалов.