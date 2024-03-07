Казанское Танковое училище загорелось и попало на видео

Танковое училище в Казани загорелось и попало на видео. Об этом сообщает Telegram-канал «Казань на максималках».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел на Оренбургском тракте. Предварительно, там загорелось здание учебного учреждения. На кадрах с места происшествия видны поднимающиеся в небо клубы дыма.

Прочие детали и обстоятельства на данный момент не уточняются. Информации о пострадавших не поступало.

До этого пожар произошел в центре Алма-Аты в Медеуском районе на пересечении проспекта аль-Фараби и бульвара Мендикулова. Огнеборцы установили, что загорелся мусор в подвале строящегося здания. Площадь возгорания составила 4 квадратных метра.

Ранее в Магадане загорелся склад стройматериалов.