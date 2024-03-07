В Казахстане нашли восемь Байденов, Трампа и Путина

Среди граждан Казахстана есть люди, которые носят в качестве имен фамилии известных политических деятелей. Об этом сообщает проект по мониторингу экономики Казахстана Ranking.kz.

По данным портала, в республике в данный момент проживают восемь Байденов, один Путин и один Трамп. Кроме того, 12 человек носят имя текущего президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева.

Также ряд граждан назвали в честь городов — в стране живут 24 человека с именем Астана, 20 — Алматы. А 24 гражданина получили имя в честь самой страны — Казахстан.

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала о самых популярных и необычных именах, которыми жители столицы называли новорожденных в 2023 году. Среди них — Сапфира, Неон, Урал и Фея.

Кроме того, по словам Раковой, самыми популярными именами в 2023-м стали Михаил, так назвали 2295 мальчиков, и София, такое имя дали 1981 девочке.

Ранее в Казахстане запретили переводы с карт «Мир».