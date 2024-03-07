Около трети домов в тувинском городе остались без тепла после аварии на ТЭЦ

Около трети жилых домов в тувинском Шагонаре остались без тепла после аварии на теплоэлектроцентрали (ТЭЦ). Об этом сообщили ТАСС в службах жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).

По данным источника, без теплоснабжения остались 278 жилых домов, в том числе 62 многоквартирных, в которых проживают около четырех тысяч человек. В компании пояснили, что это треть всего населения города и числа домов. Помимо жилых, пострадали 19 социальных объектов.

6 марта на Шагонарской ТЭЦ в Улуг-Хемском районе произошел взрыв и начался пожар, который вскоре потушили.

Ранения и травмы получили 23 человека. Власти объявляли режим ЧС. Предварительно, взрыв произошел в отсеке теплоподачи, который находится отдельно от котельной. Котлы остались целы. Вероятной причиной ЧП назвали сбой при технологической подаче угля.

Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

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