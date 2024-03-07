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Борт с восемью пострадавшими при взрыве на ТЭЦ в Туве вылетел в Красноярск

МЧС: борт с пострадавшими при взрыве на ТЭЦ в Туве вылетел в Красноярск

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ГУ МЧС России

Спецборт Ил-76 МЧС России с восемью пострадавшими при взрыве на ТЭЦ в Туве вылетел из Кызыла в Красноярск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

«В столице Тувы самолет принял на борт восемь пострадавших в результате происшествия на ТЭЦ. <...> Было принято решение транспортировать восемь тяжело больных в лечебные учреждения г. Красноярска», — сказали в МЧС.

В ведомстве отметили, что решение об отправке в Красноярск было принято на консилиуме, в котором принимала участие комиссия врачей, прибывших из Москвы.

6 марта на Шагонарской ТЭЦ в Улуг-Хемском районе произошел взрыв, после которого началось возгорание. Пожарным удалось быстро ликвидировать пламя.

Ранения и травмы получил 21 человек. Город Шагонар остался частично без отопления. Сообщалось, что спецборт МЧС доставит в Туву тепловые пушки и обогреватели, а также оборудование для восстановления теплоснабжения.

Ранее в Одессе во время встречи президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса произошли взрывы.

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