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Стало известно о гибели трех моряков после удара хуситов по судну

США сообщили о гибели трех моряков после удара хуситов по судну в Красном море

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Khaled Abdullah/Reuters/Архив

В результате нападения хуситов на сухогруз True Confidence под флагом Барбадоса в Аденском заливе погибли три члена экипажа, а еще четверо получили ранения, трое из них находятся в критическом состоянии. Об этом сообщает Центральное командования ВС США (CENTCOM).

По данным Reuters, на борту судна находилось 20 моряков и три охранника различных национальностей. После нападения хуситов судну нанесен серьезный ущерб, а местоположение большинства членов экипажа остается неизвестным. Согласно информации от управления морских торговых операций Великобритании, экипаж покинул судно немедленно после инцидента.

Нападение на сухогруз произошло в 50 морских милях от побережья йеменского порта Аден. Представитель хуситов Яхья Сариа утверждает, что True Confidence был атакован противокорабельными ракетами после игнорирования предупреждений экипажем.

Хуситы начали атаковать суда в Красном море с ноября 2023 года. Они также сообщили об ударе по двум эсминцам США в Красном море при помощи беспилотников и противокорабельных ракет. CENTCOM подтвердил уничтожение ракеты и трех беспилотников, направленных к одному из эсминцев. «Ансар-Аллах» оправдывает свои действия поддержкой ХАМАС в конфликте с Израилем и заявляет, что их потенциальными целями могут быть только израильские суда.

Ранее в США и Британии решили усилить кампанию против хуситов.

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