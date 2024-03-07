В Магадане пожарные тушат склад стройматериалов

Крупный пожар тушат в Магадане: в городе горит склад стройматериалов. Об этом сообщает ТАСС.

Склад расположен в Пригородном районе города по адресу: улица Пролетарская, дом 239. По предварительным оценкам, площадь возгорания составила 1 тыс. кв. м.

На месте работают пожарные расчеты, о пострадавших на данный момент не сообщается.

6 марта в тувинском городе Шагонар в трехэтажном здании ТЭЦ произошел взрыв и пожар. Причиной ЧП могла стать детонация угольной пыли. Пострадали 23 человека. Врачи госпитализировали 15 раненых, шестеро из которых находились в тяжелом состоянии.

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