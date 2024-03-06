Челябинского военного осудили на семь лет за три самоволки

В Челябинской области военный получил семь лет колонии за три самоволки. Об этом сообщает пресс-служба Магнитогорского гарнизонного военного суда.

Сообщается, что военный самовольно покидал воинскую часть в периоды с 23 февраля по 19 мая, с 25 мая по 8 июня и с 16 по 25 августа прошлого года.

Военный суд рассмотрел уголовное дело в отношении россиянина и признал его виновным по ч. 5 ст. 337, ч. 5 ст. 337 и ч. 2.1. ст. 337 УК РФ. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет в исправительной колонии общего режима.

До этого в Магнитогорске мобилизованного россиянина, который ушел в полугодовую самоволку, осудили на шесть лет.

Ранее в Красноярске контрактник получил шесть лет тюрьмы за самоволку.