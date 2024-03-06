Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Челябинского военного осудили на семь лет за три самоволки

В Челябинской области военного за три самоволки осудили на семь лет

close
100%
Depositphotos

В Челябинской области военный получил семь лет колонии за три самоволки. Об этом сообщает пресс-служба Магнитогорского гарнизонного военного суда.

Сообщается, что военный самовольно покидал воинскую часть в периоды с 23 февраля по 19 мая, с 25 мая по 8 июня и с 16 по 25 августа прошлого года.

Военный суд рассмотрел уголовное дело в отношении россиянина и признал его виновным по ч. 5 ст. 337, ч. 5 ст. 337 и ч. 2.1. ст. 337 УК РФ. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет в исправительной колонии общего режима.

До этого в Магнитогорске мобилизованного россиянина, который ушел в полугодовую самоволку, осудили на шесть лет.

Ранее в Красноярске контрактник получил шесть лет тюрьмы за самоволку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами