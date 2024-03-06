Стоматолог объяснила, какая щетка лучше — обычная или электрическая

Электрическая зубная щетка подойдет людям с ограниченными мануальными навыками или пониженным выделением слюны. Об этом в интервью РИАМО сообщила главный врач «Немецкого стоматологического центра» Марина Мискевич. Также, по ее словам, электрощетка пригодится пациентам с выраженной патологией прикуса, когда вручную прочистить труднодоступные места сложно.

«Но важно понимать, что электрическая зубная щетка не заменяет ручную, потому что есть ситуации, когда нужны разные щетки. Например, не каждая электрическая может помочь очистить труднодоступные места, но и не всегда ручная щетка качественно очищает», — отметила Мискевич.

Помимо обычной и электрической щеток, специалист посоветовала использовать монопучковые щетки для очистки труднодоступных мест.

Врач-стоматолог Тюменской областной больницы №3 Антон Иванов до этого предупреждал, что в течение часа после чистки зубов не стоит есть, чтобы сохранить их белизну. Также он посоветовал не использовать пасты с содержанием абразивных гранул на постоянной основе, поскольку они могут повредить эмаль и сделать зубы чувствительными.

Ранее стоматолог рассказала, почему нельзя верить продавцам экологичных зубных паст.