Нутрициолог рассказала о пользе сухофруктов для здоровья

В сухофруктах содержатся многие полезные вещества, которые могут принести пользу организму. Об этом Pravda.Ru рассказала нутрициолог, специалист по немедикаментозному лечению и аюрведе Жанна Тиханычева.

По ее словам, за счет содержания пищевых волокон они улучшают пищеварение и поддерживают нормальную работу кишечника. Витамины B, C и минералы в составе сухофруктов помогают поддерживать иммунитет, природный сахар — дает энергетический заряд, антиоксиданты — защищают клетки от действия свободных радикалов и снижают риск развития различных болезней, включая рак и сердечно-сосудистые заболевания.

Однако сухофрукты могут нанести и вред организму, предупредила Тиханычева.

«Зачастую сухофрукты обрабатывают минеральными маслами или диоксидом серы, за счет этого они выглядят более привлекательно и блестят. Стоит запомнить, что чем менее привлекательны сухофрукты внешне, тем они более натуральные. Перед употреблением всегда замачивайте или промывайте их. Выбирайте качественные сухофрукты без добавления сахара и консервантов, при покупке обращайте внимание на состав, натуральность, внешний вид и герметичность упаковки», — посоветовала эксперт.

Биолог и агроном Михаил Воробьев до этого говорил, что после покупки любые сухофрукты следует тщательно промыть. Чтобы маслянистый налет смылся до конца, эксперт посоветовал добавить в воду соду, после чего еще раз помыть сухофрукты чистой водой.

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