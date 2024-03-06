Появились кадры с места взрыва на ТЭЦ в Туве

В сети появилось видео с места взрыва и пожара на Шагонарской ТЭЦ в Улуг-Хемском районе Тувы. Его опубликовал Telegram-канал Mash Siberia.

На кадрах можно увидеть обгоревшее здание ТЭЦ и его обломки. В данный момент на месте ЧП работают экстренные службы, которые ликвидируют возгорание.

Глава республики Владислав Ховалыг сообщил, что после взрыва на ТЭЦ в Туве госпитализировали 18 человек. Он отметил, что девять пострадавших попали в больницу в состоянии средней тяжести.

Утром 6 марта Ховалыг заявил, что на Шагонарской ТЭЦ в Улуг-Хемском районе Тувы произошло чрезвычайно происшествие, спровоцировавшее пожар. Что именно произошло, он не уточнил. В результате распространения огня случился взрыв.

По информации правительства республики, все четыре котла ТЭЦ не пострадали и находятся в рабочем состоянии. Всего станция обслуживает порядка 60 домов города.

Ранее в Петербурге задержали двух мужчин за съемку ТЭЦ с квадрокоптера.