Губернатор рассказал о состоянии пострадавших после взрыва на ТЭЦ в Туве

После взрыва на ТЭЦ в Туве госпитализированы 18 человек. Об этом рассказал в своем Telegram-канале глава республики Владислав Ховалыг.

По его словам, девять пострадавших попали в больницу в состоянии средней тяжести. Еще у троих состояние ближе к удовлетворительному. Шестеро пациентов находятся в тяжелом состоянии. На месте ЧП ведутся поиски еще трех человек, заключил Ховалыг.

«Всех пострадавших сейчас транспортируют в Республиканские больницы в Кызыл. На смену в ТЭЦ заступил 21 человек», — добавил губернатор.

Утром 6 марта Ховалыг сообщил, что на Шагонарской ТЭЦ в Улуг-Хемском районе Тувы произошло ЧП, которое привело к пожару. Что именно произошло, он не уточнил. В результате распространения огня произошел взрыв.

По данным правительства республики, все четыре котла ТЭЦ не пострадали и находятся в рабочем состоянии. Всего станция обслуживает порядка 60 домов города.

Ранее в Петербурге задержали двух мужчин за съемку ТЭЦ с квадрокоптера.