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Выросло число пострадавших при взрыве на ТЭЦ в Туве

После взрыва на Шагонарской ТЭЦ в Туве в больницу доставили 16 человек

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

Число пострадавших при взрыве на Шагонарской ТЭЦ в Улуг-Хемском районе Тувы выросло до 16 человек. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заместителя председателя по жизнеобеспечению администрации Улуг-Хемского района Буяна Маскыра.

По его словам, на теплоэлектроcтанции находилось 23 человека. Из них 16 человек было доставлено в больницу.

«С остальными все нормально», — сказал Маскыр.

Состояние пострадавших уточняется.

По данным правительства республики, все четыре котла ТЭЦ не пострадали и находятся в рабочем состоянии. Всего станция обслуживает порядка 60 домов города Шагонар.

Как сообщила в Telegram пресс-служба МЧС России, пожар на этой ТЭЦ локализован на 50 кв. м, из здания был эвакуирован 21 человек.

Утром 6 марта глава Тувы Владислав Ховалыг сообщил, что на Шагонарской ТЭЦ произошло ЧП, в результате чего пострадали люди.

В данный момент на месте работают оперативные службы, здание ТЭЦ оцеплено.

Ранее в Петербурге задержали двух мужчин за съемку ТЭЦ с квадрокоптера.

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