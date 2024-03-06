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На ТЭЦ в Туве произошло ЧП, есть пострадавшие

Глава Тувы Ховалыг сообщил о ЧП на Шагонарской ТЭЦ, 10 госпитализированы

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Антон Денисов/РИА «Новости»

На Шагонарской ТЭЦ в Улуг-Хемском районе Тувы произошло ЧП, в результате которого есть пострадавшие. Об этом сообщил глава республики Владислав Ховалыг в своем Telegram-канале.

«Выясняем причины ЧП на Шагонарской ТЭЦ ... известно о 10 пострадавших. Они госпитализированы», — написал он.

Что именно произошло, Ховалыг не уточнил.

В данный момент на месте работают оперативные службы, здание ТЭЦ оцеплено.

Глава республики отметил, что выезжает в город Шагонар. Будет создан оперативный штаб, в который войдут руководители МЧС, МВД, Росгвардии, региональных минздрава и министерства жилищно-коммунального хозяйства, Минтопэнерго, Службы ГО и ЧС. Власти мобилизуют аварийные бригады для устранения последствий, добавил Ховалыг.

По данным Telegram-канала Baza, на ТЭЦ произошел пожар в котельной. Причина возгорания неизвестна.

В результате распространения огня произошел взрыв. Всего пострадали более 20 человек, еще несколько могут быть под завалами.

4 марта ФСБ России возбудила дело о диверсии после ЧП на железнодорожном мосту через реку Чапаевка в Самарской области.

Ранее пенсионерка из Казани подожгла военкомат из-за угроз дочери.

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