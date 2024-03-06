Закон о запрете рекламы на ресурсах иноагентов обсудят в Совфеде

На среду назначено заседание Совета Федерации, где будет обсуждаться законопроект о запрете иностранным агентам размещать рекламу для физических и юридических лиц. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на повестку дня парламента.

Предложенные поправки внесут изменения в законы «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» и «О рекламе». Согласно новым правилам, будет запрещено публиковать рекламу на информационных ресурсах иностранных агентов, а также рекламировать информационные ресурсы самих иностранных агентов.

Законопроект предусматривает, что за нарушение установленных требований будут нести ответственность как рекламодатели, так и распространители рекламы. Также вносится изменение в закон «О средствах массовой информации», которое запрещает размещение рекламы информационных ресурсов иностранных агентов в СМИ и их интернет-ресурсах.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее отметил, что предложенные изменения касаются всех платформ, включая сайты, блоги и социальные сети.

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.