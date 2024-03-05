Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянка спаслась от изнасилования, укусив мужчину за половой орган

V1: под Волгоградом женщина укусила попытавшегося изнасиловать ее юношу за член

close
100%
Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

В Волгоградской области женщина избежала изнасилования, укусив злоумышленника за половой орган. Об этом сообщает V1.RU.

Все произошло 3 марта в городе Котельниково. Как рассказала правоохранителям пострадавшая, неизвестный набросился на нее на Железнодорожной улице и попытался надругаться. Однако 33-летняя волгоградка смогла отбиться от насильника. Для этого ей пришлось укусить нападавшего за член.

«По данному факту следственным органом незамедлительно возбуждено уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса» — прокомментировали инцидент в региональном СК.

Местонахождение и личность подозреваемого оперативно установили. Им оказался 18-летний юноша. Как уточняется, доказательством предполагаемой вины задержанного стали следы от укуса на его гениталиях.

Ранее девочка спаслась от похитившего ее насильника, тайно показав записку прохожим.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами