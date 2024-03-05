Россиянка спаслась от изнасилования, укусив мужчину за половой орган

В Волгоградской области женщина избежала изнасилования, укусив злоумышленника за половой орган. Об этом сообщает V1.RU.

Все произошло 3 марта в городе Котельниково. Как рассказала правоохранителям пострадавшая, неизвестный набросился на нее на Железнодорожной улице и попытался надругаться. Однако 33-летняя волгоградка смогла отбиться от насильника. Для этого ей пришлось укусить нападавшего за член.

«По данному факту следственным органом незамедлительно возбуждено уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса» — прокомментировали инцидент в региональном СК.

Местонахождение и личность подозреваемого оперативно установили. Им оказался 18-летний юноша. Как уточняется, доказательством предполагаемой вины задержанного стали следы от укуса на его гениталиях.

Ранее девочка спаслась от похитившего ее насильника, тайно показав записку прохожим.