В Госдуме призвали запретить иноагентам пользоваться соцсетями

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил ввести запрет для иностранных агентов на отчисления за авторские и смежные права. По мнению депутата Андрея Альшевских, инициатива должна быть обширнее – в беседе с телеканалом «360» он призвал ввести полный запрет на использование соцсетей уехавшими из России иноагентами.

Говоря о новых ограничениях, депутат призвал учитывать, что в числе иноагентов есть и те, кто остался в России и «не пятнал ее честь».

«Иноагентов я бы делил на две категории. Первая — это те, кто не то, чтобы случайно оказались, но у них не было сильно выявленных помыслов гадить своей стране и не жить в России. Вторая категория — это те, кто не скрывают своей ненависти к своей стране, находятся за пределами России и не скрывают, что деньги, которые получают и зарабатывают, они будут тратить на финансирование Вооруженных сил Украины», — заявил парламентарий.

Рассматриваемые ограничения направлены в первую очередь на уехавших из России и критиковавших ее политику иноагентов, заверил Альшевских. Для таких людей он призвал еще больше ограничить возможность заработка.

«Я предлагал вообще запретить рекламу с участием иноагентов независимо от того, на каких ресурсах. Потом было озвучено предложение запретить иноагентам пользоваться соцсетями, временное ограничение, — пояснил депутат. — Мы очень долго либеральничали с ними, но пришло время закручивать гайки».

По его мнению, иноагентам, живущим в других странах, нужно запретить пользоваться соцсетями на время действия «иноагентского» статуса. Свое мнение он объяснил тем, что с помощью интернета они, в числе прочего, призывают к участию в несанкционированных мероприятиях.

Напомним, Володин заявил о вероятности запрета выплачивать гонорары по авторским и смежным правам иноагентам. По его мнению, это позволит перестать «кормить негодяев», негативно высказывающихся о России. Депутаты обещали обсудить эту инициативу.

Ранее эксперты оценили введение запрета рекламы ресурсов иноагентов и на их площадках.