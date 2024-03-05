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Немецкие машинисты решили проводить забастовки без предупреждений

Bild: профсоюз машинистов ФРГ больше не будет предупреждать власти о забастовках

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Markus Schreiber/AP

Профсоюз машинистов Германии намерен чаще проводить забастовки и не предупреждать заранее об их начале. Об этом пишет немецкая газета Bild со ссылкой на лидера профсоюза Клауса Везельски.

По словам Везельски, ближайшие стачки начнутся вечером 6 марта и в ночь на 7 марта.

«За ними последуют новые забастовки. Однако профсоюз больше не будет предоставлять информацию об этом за 48 часов», — заявил Везельски.

В ответ руководство железной дороги назвало представителей профсоюза упрямыми и эгоистичными.

В конце января профсоюз машинистов GDL провел общенациональную забастовку в Германии с 23 по 29 января из-за разногласий с Deutsche Bahn. Тогда рабочие требовали повышения зарплаты и сокращения рабочего времени.

В феврале также состоялась массовая стачка сотрудников общественного транспорта Берлина, организованная профсоюзом Verdi. Она охватила метрополитен, автобусы и трамваи.

Ранее сообщалось о забастовках немецких фермеров.

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