Пенсионеры подали в суд на соседа-пчеловода, подопечные которого мешают им жить

Пара пенсионеров из немецкой Саксонии требует возмещения ущерба от соседки, чьи пчелы мешают им жить. Об этом пишет Bild.

Необычный иск поступил в окружной суд Хемница после затянувшегося спора местных жителей. Конфликт между соседями возник из-за подопечных пчеловода-любителя, которые вызывают «недовольство» у истцов. По их словам, пчелиные экскременты оставляют пятна на фасаде их дома и белом Mercedes, припаркованном на придомовом участке, а также пачкают белье, которое сушится на свежем воздухе.

«Медоносные пчелы зимуют в улье и собирают фекалии в брюшко. При температуре около 10 градусов пчелы вылетают наружу и начинают очистительный полет. Это означает, что они опорожняют свой фекальный пузырь и предпочитают белые места», — подтверждает пчеловод.

Тем не менее судья был удивлен суммой в €10 тыс., которую запросили пенсионеры. Он предложил пасечнице подарить им в качестве извинения банку меда. Сейчас адвокаты работают над заключением мирового соглашения. Если стороны не сумеют договориться, слушание по гражданскому делу продолжится. Однако иск, как сообщается, почти не имеет шансов на успех, и судья, вероятно, не станет назначать компенсацию в пользу пенсионеров.

Ранее суд обязал волгоградца, чьи козы вытоптали цветы на участке соседа, заплатить 600 тыс. рублей.