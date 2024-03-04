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Российские врачи спасли пенсионера с гигантским камнем в желудке

В Воронеже врачи спасли пенсионера с девятисантиметровым камнем в желудке

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БУЗ ВО «ВГКБСМП №1/VK

Врачи Воронежской городской клинической больницы скорой медицинской помощи №1 прооперировали 87-летнего пациентка с редкой патологией — фитобезоаром в желудочно-кишечном тракте. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

Мужчина поступил в больницу с жалобами на тошноту, рвоту, отсутствие стула. Также его беспокоили спазмы в животе. Ранее пациенту проводили операцию по частичному удалению желудка.

При обследовании врачи выявили в желудке камень (фитобезоар) размером девять на пять сантиметров. Пациенту провели операцию, в ходе которой удалили инородное тело.

На пятые сутки после фиксации положительной динамики пациента выписали из стационара.

Ранее российские врачи спасли пациента с камнем размером с куриное яйцо в мочевом пузыре.

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