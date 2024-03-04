Гендиректор МАГАТЭ анонсировал визит в Россию

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что собирается во вторник, 5 марта, отправиться с визитом в Россию. Об этом сообщает РИА Новости.

Гендиректор отметил, что, согласно дипломатической практике, он должен оставить возможность сделать анонс о своем визите российской принимающей стороне.

«Но по идее это да», — сказал Гросси, отвечая на вопрос журналиста, отправится ли он в РФ 5 марта.

В феврале генеральный директор МАГАТЭ посетил Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Гросси прибыл на территорию ЗАЭС в сопровождении сотрудников агентства и представителей Минобороны Российской Федерации.

Целью этого визита стало содействие обеспечению защиты станции и предотвращению радиологической аварии.

До этого Гросси заявил, что ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции нельзя назвать стабильной.

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